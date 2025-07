Decisivo, Talles Magno celebra fim de seca e cita "alívio" com vitória do Corinthians

O Corinthians ganhou do Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, conquistando assim o seu primeiro triunfo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Autor do gol decisivo, o atacante Talles Magno comemorou o fim da seca e diz que o resultado traz "alívio" ao elenco, que foi cobrado por torcedores nesta semana.

"Acho que existe momento certo para todas coisas. Não podemos deixar de trabalhar, uma hora ou outra a chave muda. Nós jogamos no Corinthians porque sabemos do nosso potencial. Estamos em um momento de ganhar, independente de como seja, então essa vitória traz um alívio. Mas, não alívio de abaixar a cabeça, e sim aquele alívio para buscar mais vitórias, mais gols. Estamos aliviados, mas vamos trabalhar para ganhar mais jogos", afirmou em entrevista ao Prime Video, na saída de campo.

"Tem uns quatro ou cinco anos que venho trabalhando meu corpo, minha mente. Treino no clube e em casa, faço mentoria, fisioterapia, isso tudo potencializa qualquer atleta. Com mais trabalho, dedicação, isso te traz um potencial maior", acrescentou.

O jogador não balançava as redes desde 15 de fevereiro, quando anotou um dos tentos do empate por 2 a 2 com a Portuguesa, pelo Paulistão.

Com o triunfo, Timão ultrapassou o Vovô e agora é o nono colocado do torneio, com 19 pontos.

O Corinthians agora tem pela frente o clássico contra o São Paulo. O Majestoso, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, está agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.