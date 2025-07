De virada, Santos vence o Athletico-PR, mas não avança no Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos venceu o Athletico-PR de virada, por 2 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Os gols dos donos da casa foram marcados por Assis e Enzo Boer, enquanto Lima anotou para os visitantes.

Com o resultado, o Peixe ganhou posições, mas não o suficiente para avançar na competição. Mesmo com a derrota, o Furacão, que já estava garantido na próxima fase, permanece em terceiro lugar, atrás apenas de Palmeiras e Bragantino.

O Santos volta a campo neste sábado, quando recebe a Inter de Limeira, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. Já o Athletico-PR visita o Cascavél neste domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense.

O jogo

Furacão na frente

O Athlético-PR abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com Lima. O camisa 10 aproveitou lançamento em profundidade pelo lado esquerdo do ataque, conduziu até a grande área e finalizou com o pé esquerdo na saída do goleiro João Pedro.

Santos reage

O Peixe reagiu rápido ao gol sofrido. Aos 31 minutos, Pepê Fermino tabelou com Matheus Xavier na entrada da área e obrigou Carlos Eduardo a fazer boa defesa e espalmar a bola para escanteio.

Os donos da casa seguiram pressionando até o final do primeiro tempo, mas não chegaram ao gol de empate.

Tudo igual

O Santos empatou a partida no início do segundo tempo. Aos 10 minutos, o zagueiro Assis aproveitou a boa cobrança de escanteio de Pepê Fermino pelo lado direito e cabeceou no canto inferior esquerdo para vencer o goleiro adversário.

Pênalti perdido

O lateral Gabriel Simples parou no goleiro do Athletico-PR e desperdiçou a oportunidade de reverter o placar para o Santos. Aos 30 minutos do segundo tempo, o zagueiro Murilo colocou a mão na bola após finalização de João Alves e o árbitro marcou o penalti.

Gol da virada

Enzo Boer saiu do banco de reservas e virou o jogo para o Santos. Aos 43 minutos, o meia roubou a bola no meio de campo, conduziu até a entrada da área e finalizou no canto superior esquerdo do goleiro adversário.