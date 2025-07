Cotia, o berço dos craques do São Paulo, completa 20 anos

Berço de grandes talentos do futebol brasileiro, o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, completa 20 anos nesta quarta-feira. Ao longo dessas duas décadas, o São Paulo tem revelado inúmeros craques para o Brasil e o mundo.

Inaugurado em 16 de julho de 2005, o CFA está localizado em Cotia, cidade da região oeste da Grande São Paulo, a cerca de 30 quilômetros da capital. O projeto, considerado um dos primeiros grandes investimentos nas categorias de base do país, foi idealizado pelo então presidente Marcelo Portugal Gouvêa.

Berço de grandes nomes

Craques como Casemiro, Lucas Moura, Antony e Éder Militão passaram por Cotia antes de brilharem na Seleção Brasileira e em grandes clubes do mundo.

"Parabenizo Cotia pelos 20 anos. Foi lá que me formei como homem e como pessoa. Me sinto muito grato e privilegiado por ter feito parte disso", disse Antony, em um depoimento especial à 4ComM Brasil.

Foto: Divulgação / Rubens Chiri / SPFC

Lucas, atual camisa 7 do Tricolor, também relembrou sua trajetória no CT de Cotia com a camisa do São Paulo

"Hoje é um dia muito especial. Em Cotia fiz grandes amizades que levarei para a vida toda. Lá aprendi muito, cresci e me desenvolvi como ser humano e como atleta", disse ele.