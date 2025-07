Corinthians terá volta de Bidon e jovem no ataque contra o Ceará; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo desta quarta-feira, contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior apostou no jovem Gui Negão como titular no ataque. Além disso, Carrillo inicia no banco de reservas.

O garoto da base ganhou uma chance diante das ausências de Yuri Alberto, em transição física, Memphis Depay e Romero, ambos suspensos. Além deles, o Timão ainda tem os desfalques de Ryan, Hugo e Gustavo Henrique por questões físicas.

Em contrapartida, o zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon, que cumpriram suspensão, e o volante Maycon, recuperado de um desconforto na coxa direita, estão de volta.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão.

A equipe paulista vem de uma derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino que gerou insatisfação na torcida. Após a partida, os atletas foram vaiados e ouviram protestos das arquibancadas da Neo Química Arena. Nesta terça, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, marcou presença no CT Dr. Joaquim Grava para cobrar elenco, comissão técnica e diretoria.

O Timão é o 11º colocado do Brasileirão, com 16 pontos conquistados.

Do outro lado, o Ceará está embalado pelo bom momento na temporada. Além da classificação à semifinal da Copa do Nordeste, o time vem de uma vitória no clássico contra o Fortaleza, por 1 a 0. A equipe aparece na primeira parte da tabela de classificação, ocupando o nono lugar, com 18 pontos.

O técnico Léo Condé não contará com os atacantes Pedro Raul e Pedro Henrique, ambos ex-Corinthians, que estão suspensos.

O Vozão vai a campo com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. A partida será apitada pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). Ele terá como auxiliares Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG). Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) comanda o VAR.