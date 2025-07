Corinthians perde para o Kansas City e fica com vice em torneio amistoso nos Estados Unidos

Na noite desta terça-feira, o Corinthians foi derrotado por 2 a 1 pelo Kansas City Current, em jogo válido pela final da Teal Rising Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos. O gol do Timão foi marcado pela craque Gabi Zanotti, enquanto Michelle Cooper e Long fizeram para as norte-americanas.

A Teal Rising Cup ainda tinha outras duas equipes: Palmeiras e Chicago Stars, dos Estados Unidos. Na semifinal, as "brabas" do Timão derrotaram as americanas por 1 a 0.

Agora, o Corinthians retorna ao Brasil e espera o fim da Copa América feminina e o retorno de suas jogadoras para focar no duelo contra o Palmeiras, pelo Paulistão. O jogo ainda não tem data e horário definidos.

Foto: Divulgação / Corinthians

Os gols do jogo

Logo aos três minutos de jogo o Kansas City abriu o placar, com Michelle Cooper. Depois, aos 23, a própria Cooper deu a assistência para o segundo gol das norte-americanas, marcado por Long.

O Corinthians reagiu três minutos depois. A craque Gabi Zanotti diminuiu o marcador, mas as "brabas" não conseguiram empatar e o jogo terminou com vitória do Kansas.