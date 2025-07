Corinthians leva tensão ao Ceará e busca vitória para se reconciliar com a torcida

Xingados por parte dos torcedores na Neo Química Arena, após derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, os jogadores do Corinthians levam a tensão do mau momento à Arena Castelão, onde encaram o Ceará pela 14ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h30 (de Brasília). A derrota em casa no último domingo, depois de um mês de pausa para o Mundial de Clubes, reviveu as preocupações cultivadas antes da parada.

Ainda em efervescência política nos bastidores, o clube tampouco tem refresco no futebol e ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos contra 18 do Ceará, dono da nona posição. Já são cinco jogos sem vitória na temporada, com duas derrotas e três empates. Duas dessas partidas foram em casa.

Além da derrota para o Bragantino, o time de Dorival Júnior empatou com o Vitória em Itaquera, no penúltimo compromisso antes do hiato para o Mundial.

"É um jogo extremamente difícil. Sabemos da qualidade do adversário. Agora temos que procurar recuperar os três pontos que foram perdidos na última rodada. Todo jogo do Brasileiro é difícil, fora de casa também é um pouco complicado, porém estamos preparados. Se Deus quiser, sairemos com os três pontos", disse o lateral-esquerdo Matheus Bidu.

Enquanto embarcavam no ônibus rumo ao aeroporto, na terça-feira, no CT Joaquim Grava, os jogadores foram brevemente abordados por membros de torcidas organizadas, que conversaram de forma amistosa com Dorival e o executivo de futebol Fabinho Soldado.

Além de lidar com a pressão, o treinador corintiano tem de solucionar problemas dentro de campo. Uma das principais dificuldades do time tem sido no ataque, cuja produtividade tem sido muito baixa, e os desfalques são justamente no setor.

Memphis Depay e Romero estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo, enquanto Yuri Aberto continua se recuperando de uma lesão na coluna vertebral. Com isso, as opções de atacantes são Gui Negão, Héctor Hernández, Kauê Furquim, Kayke e Talles Magno.

Também são baixas o volante Ryan, com desconforto estomacal, e o lateral-esquerdo Hugo, com desconforto no músculo adutor da coxa direita, além do zagueiro Gustavo Henrique, audiência por causa de rotina de controle de carga.

Já o zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon retornam de suspensão, e o volante Maycon está liberado pelo departamento médico, após ser desfalque contra o Red Bull Bragantino por causa de um desconforto muscular na coxa direita.

Assim como o time paulista, o Ceará tem problemas no setor ofensivo para o duelo desta quarta-feira. Pedro Raul, artilheiro do time em 2025, está emprestado pelo próprio Corinthians e não pode jogar por limitações contratuais. Mesmo se não houvesse o impeditivo, está suspenso por acúmulo de três cartões amarelos, mesmo motivo que tira da partida o atacante Pedro Henrique - vendido aos cearenses pela equipe paulista no início do ano.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X CORINTHIANS

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Aylon e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Héctor Hernández. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).