Consultor da Red Bull promete carro mais rápido para Verstappen na segunda metade da temporada

Já se foram 12 das 24 corridas da temporada 2025 da Fórmula 1. Até aqui, a Red Bull tem enfrentado grandes dificuldades com seu carro, o que resultou na saída de Christian Horner da chefia da equipe. A turbulência fez até Max Verstappen, tetracampeão mundial, entrar em conversas avançadas com a Mercedes para 2026.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)

O holandês reclama que seu carro não é mais o mesmo dos últimos anos e, assim, não consiga competir com as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri. Entretanto, para a segunda metade da temporada, o consultor da Red Bull, Helmet Marko, prometeu upgrades para o piloto. As melhorias já estariam em ação nos GPs da Bélgica e da Hungria.

"Ainda temos 12 Grandes Prêmios e quatro corridas sprint restantes, o que significa que restam 300 pontos no Campeonato Mundial de Pilotos nas corridas de domingo e outros 32 nas corridas sprint. Neste contexto, e graças às melhorias que faremos já na Bélgica, devemos nos aproximar da McLaren. Não acreditamos que a luta pelo Campeonato Mundial tenha acabado", disse o austríaco, em entrevista so site "SpeedWeek".

Divulgação / @redbullracing

Situação complicada

Com o fim da primeira metade, ficou evidente o domínio da McLaren nesta temporada. Com Oscar Piastri e Lando Norris, a equipe venceu nove das 12 corridas, ou seja, um aproveitamento de 75% vitórias.

Na classificação do Mundial de Pilotos, Max Verstappen é o terceiro, mas muito atrás dos pilotos da McLaren. O holandês está 69 pontos atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri, e 61 atrás do segundo colocado, Lando Norris.

FERENC ISZA / AFP

Max, em um carro muito difícil de pilotar, conseguiu duas vitórias, três pódios e maximizado seus resultados diversas vezes para conquistar este terceiro lugar no campeonato. Helmut Marko está confiante de que as novas peças darão a Verstappen melhores oportunidades para diminuir a diferença para seus rivais.

"O circuito de Spa-Francorchamps deve ser mais adequado ao nosso carro, especialmente considerando as condições climáticas, que costumam ser muito variáveis. Estamos otimistas quanto a isso. A Hungria provavelmente será um pouco mais complicada para nós devido ao traçado da pista e às temperaturas tipicamente altas. Mas teremos peças novas no carro para os dois fins de semana e esperamos que isso tenha um efeito positivo ", argumentou ele.

Andrej ISAKOVIC / AFP

O GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado no circuito de Spa-Francorchamps, será no fim de semana dos dias 25 a 27 de julho.