Copa América Feminina: Brasil goleia com show de Kerolin e assume topo de grupo

O Brasil venceu a Bolívia por 6 a 0 nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa América feminina, no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador. Os gols da partida foram marcados por Kerolin (três vezes), Luany (duas) e Amanda Gutierres.

Com o resultado, a seleção brasileira chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo B. Já a Bolívia amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na última posição da chave.

Por conta do grupo com cinco seleções, a seleção brasileira não joga na terceira rodada. O Brasil só volta a campo na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), quando enfrenta o Paraguai, pela quarta rodada, no Estádio Chillogallo.

A Bolívia, por sua vez, encara a Venezuela neste sábado, às 18h, também no Estádio Chillogallo, pela terceira rodada.

O jogo

A seleção abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Dudinha arriscou de fora da área e encontrou Luany na marca do pênalti. A jovem atacante dominou e bateu colocado para marcar. Aos 32, o Brasil ampliou: após passe de Kerolin, Fátima chutou cruzado, mas parou na goleira Erika Sánchez. No rebote, Luany empurrou para a meta vazia e balançou a rede novamente.

O Brasil seguiu pressionando na reta final da etapa inicial. Aos 35 minutos, Salvatierra derrubou Luany dentro da área. Na cobrança de pênalti, Kerolin bateu no cantinho e fez o terceiro.

Mesmo com boa vantagem, a seleção manteve o ritmo ofensivo no segundo tempo. Aos doze minutos, Gabi Portilho cruzou, e Luany, com o gol aberto, cabeceou na trave. Sete minutos depois, Portilho lançou para Ary Borges, que bateu de primeira e marcou, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos 35 minutos da etapa complementar, veio mais um gol: após grande jogada individual, Marta passou para Kerolin, que finalizou na saída da goleira e anotou seu segundo. Quatro minutos depois, a camisa 10 da Canarinho aproveitou uma bola mal afastada por Mendiola, ajeitada por Marta, e arriscou de longe para completar seu hat-trick.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 46 minutos, a Bolívia ficou com uma jogadora a menos após Rivero cometer falta em Kerolin. Três minutos depois, o Brasil fechou o placar: após cruzamento de Kerolin, Amanda Gutierres marcou de cabeça.