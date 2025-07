Santos: Cléber exalta Neymar e diz que pode usar jogador em duas funções

O técnico Cléber Xavier não escondeu a sua alegria após a vitória de 1 a 0 do Santos sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante enalteceu o elenco alvinegro depois do êxito na Vila Belmiro e destacou a importância do resultado.

"Uma vitória em casa contra o líder dá confiança. Nosso desafio de jogo era buscar uma segunda vitória consecutiva, não tomar gol e buscar fazer. Se fosse mais de um, melhor. Fiquei feliz pela torcida, por ter a vitória em casa e muito feliz pelo grupo todo. Estamos sem ninguém no DM. Fico feliz por todos estarem aqui no vestiário. Uma vitória do grupo", declarou.

O treinador ainda analisou a partida de um modo geral. Até Neymar marcar o gol, aos 40 minutos do segundo tempo, o Peixe sofreu com a pressão do Flamengo.

"Era a estratégia do jogo fazer pressão alta, conseguimos bem. Não queríamos descer tanto, mas é difícil, o Flamengo trabalha bem nisso. Soubemos fechar os espaços por dentro e por fora. Demos poucas chances. A ideia era aproveitar o contra-ataque e, quando conseguisse empurrar para trás, ter uma situação com Neymar que nos favorecesse", disse.

Neymar comemora gol em Santos x Flamengo pelo Brasileirão Imagem: Jota Erre/AGIF

O técnico também aproveitou para explicar o posicionamento de Neymar. O meia-atacante começou o duelo como armador, mas terminou como falso 9.

"Ultimamente o Neymar tem jogado muito por dentro. Vou usar nas duas funções. Depende do jogo no momento dele. 10 ou 9. Treinei as duas possibilidades. Consegui colocar em prática. O Deivid cansou e eu precisava de sustentação por dentro e dar sustentação para buscar a vitória. Trabalhei com o Bontempo mais adiantado e ele deu uma resposta boa nos treinos", analisou.

"O Neymar está cumprindo os trabalhos, está feliz de estar liderando esse grupo, de ajudar o Santos. Uma dedicação muito grande, é um exemplo para os outros. Não foi um jogo bom apenas fisicamente. Sem a bola ele correu muito e marcou. Ele vai crescer. É uma sequência difícil agora. Vamos ter que cuidar algumas situações", completou.

Com o resultado, o Santos engatou a segunda vitória seguida no torneio e pulou para o 14º lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

"Uma vitória importante, contra o líder. Seguir jogo a jogo. O mais importante hoje foi vencer dentro de casa, fazer da Vila nosso alçapão", finalizou Cléber.

O Peixe volta a campo no sábado, quando encara o Mirassol, pela 15ª rodada da Série A. A bola rola no Estádio Campos Maia a partir das 18h30 (de Brasília).