Chegou a hora de Robinho Jr. estrear no Santos? Comentaristas debatem

Relacionado para a partida contra o Flamengo, o atacante Robinho Jr. deveria ganhar os primeiros minutos na equipe principal do Santos? Na Live do Clube, Gabriela Brino e Edu Araujo debateram o tema.

Robinho Jr. tem 17 anos e entrou em campo no último jogo do Santos - amistoso contra a Desportiva Ferroviária. O jovem deu uma assistência na vitória santista por 3 a 1.

Brino: Robinho Jr. tem potência surreal

O Robinho Jr foi bem no amistoso, demonstrou uma potência surreal. [...] Eu entendo quem já está pedindo. Passa muito pela carência de jogadores de qualidade em várias posições - e os reforços não chegam -, mas sobretudo pelo que esse menino indica ser bom. A expectativa é que ele ganhe alguns minutos no fim da partida contra o Flamengo.

Gabriela Brino

Edu: Robinho Jr. mostra algo parecido com o que vimos em Rodrygo

Eu tenho uma expectativa muito grande. Sei que tem que ter cuidado, ainda não é titular no sub-20 em todos os jogos, mas quando você tem um colosso técnico na base, que parece que é o caso, nos vídeos, no domínio de bola. Você percebe que tem alguma coisa ali. [...] E não é sempre que você vê isso. No Santos, a última vez que a gente viu foi com o Rodrygo.

Edu Araujo

