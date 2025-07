Ceni explica trocas no time titular e cita falta de sorte em empate na Sul-Americana

O Bahia não saiu do zero contra o América de Cali, da Colômbia, na última terça-feira, na Arena Fonte Nova, pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A equipe de Rogério Ceni dominou a partida, mas não conseguiu furar a defesa adversária.

O treinador tricolor decidiu colocar alguns jogadores que vinham sendo titulares no banco de reservas, como Éverton Ribeiro, que entrou no segundo tempo e acabou sendo expulso após uma cotovelada, Caio Alexandre, Gilberto e Jean Lucas. Segundo o comandante, as trocas ocorreram devido ao aspecto físico.

"As trocas são devido à parte física. Se nós colocássemos o mesmo time em três jogos consecutivos em seis dias, a chance de lesão aumentaria muito. Nós formamos um elenco que tem capacidade de jogar qualquer tipo de jogo, que tem que mostrar que tem capacidade", disse Ceni, em coletiva após o jogo.

? Pelo jogo de ida do playoff das oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana, Tricolor empata com o América de Cali por 0 a 0. Decisão da vaga será na próxima terça-feira, na Colômbia. Sábado tem Brasileirão, contra o Fortaleza, no Ceará. #BBMP pic.twitter.com/RmRclGARQQ ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 16, 2025

O Bahia encerrou o jogo com 23 finalizações, sendo sete no gol, além de 77% de posse de bola contra 23% dos colombianos. Para Rogério, faltou sorte e capricho ao time da casa.

"Tivemos todas as chances de vencer a partida. Não fizemos um jogo excepcional, fora de série, mas tivemos todo o controle do jogo, todas as finalizações. Nos faltou um pouco mais de sorte e capricho para sairmos vencedores no dia de hoje", afirmou.

"O jogo não acabou, continua. Mesmo fora de casa, nós temos que enfrentar essa equipe e tentar a classificação. Não vejo como nada impossível", ressaltou.

Quem avançar às oitavas de final enfrenta o Fluminense. O duelo de volta acontece às 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

Porém, antes, o Bahia volta aos gramados neste sábado, às 16h, para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.