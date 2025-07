Talles Magno desencanta, Corinthians aproveita lambança do Ceará e respira

O Corinthians não fez uma grande partida, mas conquistou um grande resultado contra o Ceará, vencendo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Talles Magno desencantou no Brasileirão e marcou o gol da vitória no 2º tempo após lambança do zagueiro Marllon. Ao todo, a partida só teve quatro finalizações no gol — duas para cada lado.

Dorival Júnior "roubou a cena" na área técnica pelo comportamento irritadiço. De temperamento habitualmente calmo, o comandante alvinegro ficou nervoso — principalmente com a arbitragem —, gritou muito e chegou a oferecer os óculos ao quarto árbitro em tom de crítica.

O triunfo fora de casa foi fundamental para afastar o clube de Parque São Jorge da crise. Acumulando polêmicas, o Corinthians vinha de quatro jogos sem vencer na competição nacional. Essa, inclusive, foi a primeira vitória fora de casa da equipe no torneio.

Com o resultado, a equipe paulista ultrapassa a cearense na tabela, na 9ª e 10ª posições, respectivamente. Enquanto o Timão vai a 19 pontos, o Vozão fica com os mesmos 18 do início da rodada.

O Corinthians volta a campo no clássico contra o São Paulo, no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Já o Ceará visita o Internacional no domingo, às 11h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Ceará entrega na defesa em jogo morno

O primeiro tempo foi fraco, com os ataques desfalcados e pouca efetividade ofensiva de ambos os lados. O Corinthians teve mais controle do jogo, mas a etapa foi pobre em chances claras de gol. Martínez foi o autor da única finalização que acertou o alvo, já aos 43 minutos.

A segunda etapa foi mais animada, principalmente pela maior ousadia dos times, e o Timão acabou mais assertivo. Carrillo saiu do banco para criar boas oportunidades e, na melhor delas, Talles Magno aproveitou um cruzamento na medida para marcar.

Lances importantes

Ceará chegou perto! Matheus Bahia cruzou rasteiro pela esquerda e Fernandinho, ao se antecipar a Ramalho na pequena área, finalizou para fora.

Que sufoco! Talles Magno tentou sair jogando na zaga, perdeu a bola e Sobral cruzou rasteiro; Aylon se esticou, mas não alcançou. A bola passou pela pequena área e foi para a linha de fundo.

Defesaça! José Martínez dominou de longe, avançou e arriscou um chute forte. Bruno Ferreira espalmou, e Fabiano Souza afastou o perigo da área.

0x1. Carrillo avançou pela direita e cruzou para a área. O defensor do Ceará tentou interceptar a bola, mas chutou o ar, deixando Talles Magno livre para finalizar. O atacante ainda teve dificuldade no domínio, mas a bola foi para o fundo da rede.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 1 CORINTHIANS

Data e horário: 16/07/2025 -- quarta-feira -- 19h30 (de Brasília)

Competição: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Lucas Mugni, Sobral, Dieguinho (CEA); Matheuzinho, Gui Negão (COR)

Gol: Talles Magno, aos 25/2ºT.

Ceará: Bruno; Matheus Bahia, Marllon, Machado e Fabiano; Dieguinho e Fernando Sobral (Matheus Araújo); Galeano (Rômulo), Mugni e Aylon; Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon (Maycon), Martínez (Carrillo); Rodrigo Garro; Talles Magno (Charles) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.