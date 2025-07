Casão: Mudar contrato de Memphis agora é difícil; o erro foi fazê-lo

Será difícil a nova diretoria do Corinthians conseguir mudar o contrato de Memphis Depay, alertou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (16).

Para Casão, o erro foi aceitar todos os "absurdos" garantidos a Memphis.

Eu acho muito difícil consertar esse erro absurdo que foi feito na contratação do Memphis. Por quê? Porque está tudo dentro de um contrato.

O Corinthians poderia ter colocado uma cláusula no contrato dizendo assim: conforme o seu rendimento, depois de seis meses, nós temos o direito de querer renegociar o que estamos fazendo agora. Você precisa ter desempenho para ganhar tudo isso. Tem uns itens completamente absurdos.

Casagrande

O colunista ressaltou que os penduricalhos do contrato de Memphis atrapalham o trabalho coletivo no Corinthians.

O time ser campeão paulista e o prêmio de R$ 4 milhões ir para um jogador — isso é completamente absurdo! Você ficar devendo para o funcionário, time feminino, categoria de base, para os outros jogadores, e se esforçar para pagar o Memphis porque senão ele não vai no treino, senão ele vai fazer biquinho, senão ele vai gravar música, é completamente desproporcional.

Isso não funciona em nenhum tipo de trabalho que seja coletivo. Isso não vai dar certo nunca, nem aqui, nem na China, nem em Marte.

Casagrande

Casão ponderou que tentar mudar o contrato de Memphis é uma boa iniciativa, mas não acredita que ele facilite nem aceite receber menos.

O Corinthians tentar rever esse contrato é uma tentativa, uma boa vontade, mas você vai colocar na cabeça dos empresários e do Memphis que agora ele tem que receber menos?

O cara vai pegar o contrato e vai dizer: 'vocês estão loucos? Está tudo aqui'. Tem algum item que vocês têm o direito de renegociar? Não tem. Vai precisar de muita boa vontade.

Casagrande

Como revelou o colunista Samir Carvalho no De Primeira, o Corinthians pretende renegociar o contrato de Memphis após pagar premiações e direitos de imagem atrasados ao elenco.

O holandês recebe cerca de R$ 6 milhões mensais no Corinthians, sendo R$ 4,5 milhões pagos pelo clube e o restante, pela patrocinadora.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra