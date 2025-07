Brunno Hulk joga pressão para rival estreante no UFC: "Vai sentir o peso"

Marcado para competir neste sábado (19), no UFC 318, em Nova Orleans (EUA), Brunno 'Hulk' Ferreira viu sua preparação ser colocada à prova após uma sequência de mudanças de adversário a menos de um mês do evento. Inicialmente escalado para enfrentar o russo Ikram Aliskerov, o brasileiro agora medirá forças com o estreante Jackson McVey, em duelo válido pela divisão dos médios (84 kg).

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o lutador revelou os bastidores da troca de oponentes e afirmou que se manteve focado, mesmo diante das incertezas. Segundo ele, o planejamento seguiu com disciplina, o que evitou maiores surpresas com a nova definição. E a escolha pelo novato McVey foi aprovada pelo brasileiro, que vê uma vantagem ao encarar o estreante em relação às opções anteriores.

"O Ikram era uma luta que fazia muito sentido pra nós, e estava trabalhando em cima dele, com a equipe toda focada no jogo dele. Mas acabou mudando. E mudou três vezes, na verdade. Recebemos uma proposta para uma luta em peso combinado com o Joe Pyfer, aceitamos, mas caiu no dia seguinte. Aí veio o Jackson McVey", explicou.

Pressão do outro lado

Apesar da curta preparação específica para o novo rival, o brasileiro garante que não o subestima, mas destaca a responsabilidade que pesa sobre os ombros do norte-americano, que fará sua estreia na maior organização de MMA do mundo em um card numerado.

"Quando apareceu o nome, meu pensamento foi o de trabalhar como se fosse outro atleta da organização. A gente está olhando pra ele como um cara do UFC. Mas ele é estreante, e o peso disso ele vai sentir. Ele quem está com o peso nas costas. Vou usar todo meu arsenal a favor, inclusive a parte mental", concluiu.

Hulk soma 13 vitórias e duas derrotas no cartel profissional. Em sua apresentação mais recente no octógono, finalizou Armen Petrosyan no UFC 313.

