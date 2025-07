Brasil vs Portugal! Ultimate encaminha Jhonata Diniz vs Mario Pinto para o UFC Rio

Ao que tudo indica, o Brasil voltará a ser sede de um evento do Ultimate no segundo semestre de 2025. Isso porque, mesmo antes da organização anunciar oficialmente seu retorno ao país, a primeira luta do cotado 'UFC Rio' já foi encaminhada. Programado para o dia 11 de outubro na 'Cidade Maravilhosa', o card 'Fight Night' deve contar com o duelo entre Jhonata Diniz e Mario Pinto, válido pela categoria dos pesos-pesados.

A informação do confronto foi dada em primeira mão pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight, com fontes próximas à situação. Os contratos ainda não foram assinados, mas ambas as partes entraram em acordo verbal para se enfrentarem na data e local sugeridos pela empresa.

A disputa 'Brasil vs Portugal' colocará frente a frente dois atletas que vêm de vitórias no UFC. Invicto no MMA, Mario Pinto teve uma estreia de gala na liga em março, quando nocauteou Austen Lane. Mais recentemente, em junho, Jhonata derrotou Alvin Hines na decisão dos juízes, colocando um ponto final na até então invencibilidade do rival americano.

Valter Walker 'ignorado'

Curiosamente, a informação do confronto entre Diniz e Pinto chega dias após o gigante português ter sido desafiado por outro brasileiro: Valter Walker. Em alta no Ultimate, embalado por três vitórias seguidas, sendo a mais recente delas no UFC Nashville do último sábado (12), o irmão mais novo de Johnny Walker desafiou Mario para a próxima rodada. O desejo, porém, não foi realizado, visto que seu alvo foi emparelhado para encarar Jhonata.

Relembre a última visita do UFC ao Brasil

Caso realmente se concretize, o UFC Rio encerrará um período de mais de um ano sem eventos da liga no país. A última vez que o Ultimate desembarcou no Brasil foi em maio de 2024, também na 'Cidade Maravilhosa', para promover o card numerado do UFC 301. Na ocasião, o campeão peso-mosca (57 kg) defendeu o cinturão contra Steve Erceg na luta principal. O 'co-main event' ficou por conta da disputa entre José Aldo e Jonathan Martinez, vencida em grande estilo pelo 'Rei do Rio'.

