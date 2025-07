Brasil é palco do Pan-americano de Enduro Equestre

Nesta quarta-feira, começará o Pan-americano de Enduro Equestre, competição de hipismo que terá o Brasil como sede. O torneio ocorrerá em Campinas (SP), no Haras Albar, até domingo.

O torneio começa com o "Desfile das Nações" a partir das 16h (de Brasília), no Haras Albar. Participam da disputa 42 conjuntos (cavalo / cavaleiro) distribuídos entre as categorias Adulto e Young Riders e representando sete países: Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, México e Uruguai.

O Enduro tem como objetivo mostrar a funcionalidade do cavalo, conciliando velocidade e resistência, além de proporcionar interação entre homem e animal em trilhas na natureza. No Brasil, o Enduro Equestre faz parte das modalidades chanceladas pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH).

O Brasil volta a sediar o torneio após 18 anos. A primeira vez foi em 2007, também em Campinas, e em paralelo aos Jogos Pan-americanos do Rio. Ao todo, o país soma 21 medalhas, sendo sete de ouro, cinco de prata e nove de bronze.

A disputa pelos pódios do Pan-americano acontece na sexta-feira, mas as competições continuam ao longo do final de semana com um Concurso de Enduro Nacional (CEN) no sábado, com participação de 53 inscritos, e finaliza no domingo, com o Open Haras Albar, que contará com 44 atletas nas trilhas do Haras Albar.