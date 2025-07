Botafogo volta ao Engenhão diante do Vitória na estreia de Davide Ancelotti

Chegou a hora do técnico Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, fazer sua estreia oficial como técnico do Botafogo. Depois de ficar na beira do campo auxiliando Cláudio Caçapa no triunfo por 2 a 0 sobre o Vasco, em Brasília (DF), ele foi regularizado no BID e comandará o time nesta quarta-feira contra o Vitória, pela 14ª rodada do Brasileirão. O duelo acontecerá no estádio Nilton Santos e terá início às 21h30.

Ainda em momento de adaptação com início de trabalho do seu jovem treinador, de 35 anos, o Botafogo chega cercado de expectativa para o confronto, que marca o retorno do campeão brasileiro ao seu estádio, após a disputa do Mundial de Clubes.

A última vez que atuou diante da sua torcida foi no dia 4 de junho, quando venceu por 3 a 2 o Ceará, antes de ir para os Estados Unidos. O clube é o oitavo colocado, com 21 pontos, seis atrás de Cruzeiro e Flamengo, que ocupam as primeiras posições.

O Vitória passa por um momento turbulento e vai para seu segundo jogo sob o comando de Fábio Carille que substituiu Thiago Carpini. Na última rodada, perdeu por 1 a 0 para o Internacional, em Porto Alegre (RS), e ficou em situação complicada. Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, é o 18° colocado, com 11 pontos.

O volante Gregore treinou normalmente com o restante do elenco e deve ser titular. Ele tem conversas em andamento com o Al-Rayyan, mas o Botafogo ainda não autorizou a transferência.

O empresário John Textor, dono da SAF do time de General Severiano, exige o pagamento da multa rescisória do camisa 26 à vista, mas o clube do Catar negocia um acordo parcelado. Enquanto as negociações continuam, ele segue nos planos da comissão técnica.

Davide Ancelotti não deve fazer mudanças e a tendência é que a escalação seja a mesma da última rodada. Apresentado oficialmente na segunda-feira (13), ex-auxiliar do pai e agora na carreira de treinador, afirmou que espera ver um time com coragem e personalidade, com um estilo de jogo que represente os torcedores dentro de campo.

"Os jogadores têm que representar os valores do Botafogo. O sistema pode mudar, mas temos que jogar com coragem e personalidade. Somos um time campeão. O Botafogo é muito grande e representa muita coisa. Tem que ser uma equipe que sabe ganhar de formas diferentes. Queremos jogar um futebol vertical, que os torcedores gostem", projetou.

O zagueiro Bastos, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, e o atacante Matheus Martins, em tratamento de uma lesão na coxa esquerda, são desfalques.

Prestes a ser anunciado como reforço para o restante da temporada, o meia Jordan Barrera já está treinando no CT Lonier, mas ainda não foi liberado para atuar. A direção carioca ainda acerta os detalhes finais do negócio junto ao Junior de Barranquilla, da Colômbia.

O Vitória terá um importante desfalque. O volante Gabriel Baralhas recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Internacional e cumprirá suspensão automática. Diante deste cenário, Ricardo Ryller deve ser utilizado e pode formar o meio-campo ao lado de Willian Oliveira e Ronald. Mas Pepê também é opção.

O time baiano não contará também com o zagueiro Lucas Halter, que está emprestado pelo próprio Botafogo. O defensor fica fora por questão contratual e só jogaria se o time baiano pagasse uma multa de R$ 1 milhão, o que não aconteceu. Edu é o favorito para substitui-lo e fazer dupla com Zé Marcos.

Após o revés em Porto Alegre (RS), Fábio Carille prometeu dedicação total do elenco e comentou sobre o que espera visando a sequência da temporada. "Tem muita coisa para melhorar. Quero trabalhar algumas aproximações, ficar mais com a bola, fazer o adversário correr atrás de nós com inversões, com lado oposto. Vamos melhorar. A nação pode ter certeza, vamos nos apoiar porque vamos trabalhar forte para dar a melhor resposta."

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VITÓRIA

BOTAFOGO - John; Vitinho, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Ronald; Matheuzinho, Renato Kayzer e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).