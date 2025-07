Botafogo pressiona, mas fica no empate com o Vitória pelo Brasileirão

O Botafogo ficou no empate sem gols com o Vitória, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 22 pontos e vão dormir na sexta posição da competição. Já o Leão segue em 17º lugar, na zona de rebaixamento, com 12 tentos.

As duas equipes voltam a campo neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo visita o Sport às 16h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Por sua vez, o Vitória recebe o Red Bull Bragantino às 17h30, no Barradão.

O jogo

Primeiro tempo

O Botafogo começou a partida pressionando o Vitória. Os alvinegros chegaram com perigo aos 11 minutos, em cabeceio de Arthur Cabral. Em seguida, Artur foi lançado na área e finalizou em cima de Lucas Arcanjo.

Os donos da casa seguiram com a postura ofensiva e quase marcaram com Kaio. O zagueiro aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Lucas Arcanjo. Em seguida, foi a vez de Savarino ver o goleiro baiano salvar os visitantes.

Aos poucos, o Vitória conseguiu impedir os bons avanços do Botafogo. Além disso, os baianos passaram a atacar e chegaram pela primeira vez aos 27 minutos, em chute de Matheuzinho.

O Botafogo voltou a dominar o jogo na parte final. Os cariocas quase marcaram aos 37 minutos, quando Arthur Cabral finalizou e viu Edu salvar em cima da linha. No entanto, o placar seguiu igual até o intervalo.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, o Botafogo iniciou a etapa final pressionando o Vitória. Os alvinegros quase abriram o placar aos nove minutos. Após cruzamento, Arthur Cabral cabeceou na trave. Depois, foi a vez de Savarino chutou colocado, mas a bola foi pela linha de fundo.

O panorama da partida seguiu o mesmo. No entanto, os visitantes melhoraram a marcação e impediram as boas chegadas do Botafogo.

Nos minutos finais, os donos da casa seguiram buscando o gol. O Botafogo teve grande chance nos acréscimos. Cuiabano aproveitou cruzamento e cabeceou no travessão. Assim, o duelo permaneceu igual no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 0 X 0 VITÓRIA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 16 de julho de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)



Cartões amarelos: Willian Oliveira, Raul Cáceres, Osvaldo, Erick e Lucas Arcanjo (Vitória)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barbosa, Kaio Fernando e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Allan (Gregore), Álvaro Montoro (Santi Rodríguez) e Jefferson Savarino (Correa); Artur (Nathan) e Arthur Cabral



Técnico: Davide Ancelotti

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon; Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Ronald Lopes (Renzo López), Lucas Braga (Osvaldo) e Matheuzinho (Ruben Rodrigues); Renato Kayzer (Erick)



Técnico: Fábio Carille