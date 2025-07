Borrachinha reacende rivalidade e planeja desafio a Chimaev após o UFC 318

Muita coisa mudou desde que Paulo Borrachinha e Khamzat Chimaev quase chegaram às vias de fato após uma discussão nas dependências do UFC PI, em Las Vegas (EUA), há quase três anos. Mas há algo que parece não ter se alterado com o passar do tempo: o desejo do brasileiro de se testar contra o desafeto russo dentro do octógono mais famoso do mundo.

Por isso, Borrachinha pretende reacender a rivalidade com Chimaev e desafiá-lo novamente para um duelo futuro. Para que isso aconteça, entretanto, o atleta mineiro precisa primeiro passar pelo seu próximo adversário, o russo Roman Kopylov, o qual vai enfrentar neste sábado (19), pelo 'co-main event' do UFC 318, em Nova Orleans (EUA).

"Se Deus me der essa vitória, eu vou chamar o nome dele (Chimaev). Vou desafiar esse filho da p*** para uma luta. Ele precisa me enfrentar. Eu preciso enfrentá-lo. Eu já tentei lutar com ele há muito tempo, desde que tivemos uma briga no PI. Ele tem evitado me enfrentar por muito tempo. Sempre diz não, e o UFC tenta fazer essa luta há muito tempo, tipo dois anos. Chimaev diz não, ele quer lutar com qualquer um no 84 (kg), mas não quer me enfrentar", afirmou Borrachinha, em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show'.

Borrachinha vs Chimaev

Para além da acalorada discussão nas instalações do PI, em setembro de 2022, Borrachinha e Chimaev levaram a rivalidade entre eles a outros níveis, seja com provocações via imprensa ou redes sociais. Os dois, inclusive, chegaram a ser escalados pelo UFC para se enfrentarem, em um combate que aconteceria no dia 21 de outubro de 2023, no card da edição 294, em Abu Dhabi (EAU). Porém, o brasileiro precisou se retirar da luta, às vésperas do evento, devido a um problema de saúde.

Momentos distintos

Uma das mudanças mais claras desde o início da rivalidade entre os dois é a diferença do status de cada um na atualidade. Antes visto como uma promessa futura, Khamzat Chimaev se consolidou e agora está prestes a participar de sua primeira disputa de cinturão no Ultimate. No próximo dia 16 de agosto, em Chicago, o russo desafiará o atual campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis na luta principal do UFC 319, com o título da categoria em jogo.

Por outro lado, Paulo Borrachinha perdeu parte de seu prestígio nos últimos tempos. Tido como um dos principais nomes da divisão até 84 kg do MMA mundial até alguns anos atrás, o lutador brasileiro sofreu quatro derrotas nas últimas cinco lutas no octógono, caindo vertiginosamente no ranking peso-médio do UFC. Quem sabe uma vitória neste sábado, contra Roman Kopylov, possa ajudar o mineiro a iniciar um processo de volta por cima que o leve de novo ao topo da divisão e, consequentemente, o aproxime de um confronto contra Khamzat Chimaev.

