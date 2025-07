Bom futebol minimiza crise do Flamengo? Colunistas analisam

Apesar de vários pontos de crise nos bastidores, o fato de o Flamengo viver ótima fase dentro de campo minimiza algumas situações na visão do torcedor, opinaram Alicia Klein e Yara Fantoni, no Fim de Papo.

O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 27 pontos em 12 jogos. O Cruzeiro tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate e tem um jogo a mais.

Alicia: Extracampo deveria importar mais em caso de racismo

Para o torcedor, enquanto a crise não bater dentro de campo, o extracampo importa pouco. É uma pena no caso do racismo, mas eu entendo no caso do Pedro muita gente não estar nem aí e ficar do lado do Filipe Luís, que tinha que disciplinar o Pedro e ele que corra e aprenda e acho que muito dessa displicência do que ocorre com o Flamengo passa por o time estar muito bem, obrigado.

Alicia Klein

Yara: Para quem quer campo e resultado, está tudo bem

A diretoria do Flamengo foi quem fez a bagunça inteira e expôs todo mundo por falta de posicionamento. A gente quer o Pedro? Ele é um ativo importante? Ele quer ser negociado? E aí, manda mensagem. E o jogador fica sem saber, mesmo. O Pedro quer estar na próxima Copa, é de seleção brasileira, mas que não vem bem depois de uma lesão. Tem o lado humano, mas o torcedor fala que não tem crise porque é líder do Brasileiro, ganhou do Chelsea no Mundial. Para quem quer campo e resultado, está tudo bem.

Yara Fantoni

