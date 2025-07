Bellingham passa por cirurgia bem-sucedida no ombro

(Reuters) - O meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid, foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para tratar de um problema antigo de deslocamento do ombro, informou o clube espanhol nesta quarta-feira.

Bellingham vem tratando da lesão desde 2023, jogando com o ombro imobilizado, mas o jogador de 22 anos decidiu se submeter à cirurgia após a campanha do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, onde perdeu para o Paris St Germain nas semifinais.

"Bellingham agora passará por um período de reabilitação, antes de retornar aos treinos e iniciar sua recuperação", disse o Real Madrid em um comunicado.

O clube não deu um prazo para o retorno de Bellingham, mas a mídia espanhola informou que o jogador da seleção inglesa poderá perder de dois a três meses de ação e potencialmente retornar em outubro.

O Real Madrid começa a nova temporada do Campeonato Espanhol em 19 de agosto, com um jogo em casa contra o Osasuna.

(Reportagem de Rohith Nair, em Bengaluru)