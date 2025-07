Bahia: Ceni deve priorizar Brasileiro ou Sula? Comentaristas debatem

Poupando vários titulares, o Bahia empatou sem gols com o América de Cali (COL) pela Copa Sul-Americana. No Fim de Papo, Alicia Klein e Lucas Musetti debateram se Ceni usou a melhor estratégia.

O Bahia volta a jogar contra os colombianos na próxima terça (22), fora de casa. Quem avançar, enfrenta o Fluminense nas oitavas de final da competição.

Alicia: Talvez elenco do Bahia não aguente todas as competições

É uma priorização do Brasileirão. Um entendimento de que o Brasileirão é mais importante e 'vamos ver o que dá para fazer na Sul-Americana poupando jogadores importantes'. [...] O Ceni tem como foco o Brasileiro, onde vai bem e pode buscar uma vaga direto na Libertadores. Talvez exista um entendimento de que o elenco não segura as duas pontas.

Alicia Klein

Musetti: Ceni não pode arriscar no segundo jogo