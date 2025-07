Autora de hat-trick, Kerolin celebra desempenho da Seleção e fala sobre faixa de capitã

A Seleção Brasileira goleou a Bolívia por 6 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Chillogallo, no Equador, pela segunda rodada da Copa América feminina. Destaque da partida, a atacante Kerolin, que marcou três gols, avaliou o desempenho da Canarinho e falou sobre a faixa de capitã na equipe de Arthur Elias.

"Fico muito feliz por essa trajetória. Tenho que agradecer toda a confiança do grupo, do Arthur e principalmente da Marta, que, quando entrou em campo, eu ia dar a faixa, mas ela disse para eu ficar e me acostumar com a responsabilidade", disse Kerolin. Foi a primeira vez que a atacante foi capitã da Seleção.

A atacante, autora de três gols e uma assistência, também exaltou o desempenho coletivo da Seleção, que assumiu a liderança do Grupo B da Copa América feminina.

"Acho que não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Na Seleção Brasileira, temos que representar nosso país da melhor forma possível e trabalho todos os dias para isso. Mas, sem o coletivo, não seria possível. Estou feliz de fazer três gols, mas sabemos que temos que melhorar e vamos melhorar. Vamos para cima com mais vontade e determinação", completou.

Atualmente no Manchester City, Kerolin é uma das melhores jogadoras da Seleção. Antes de sair do Brasil, a atleta teve passagens por Guarani, Valinhos, Ponte Preta, Audax/Corinthians e Palmeiras. Ela também jogou por Madrid CFF e North Carolina Courage (EUA), até chegar ao time azul de Manchester.

Luany celebra estreia na Seleção

O técnico Arthur Elias promoveu um rodízio de elenco para o duelo com a Bolívia. Ao todo, nove atletas estrearam nesta quarta-feira. Uma delas foi a jovem meia Luany, de 22 anos, que marcou dois gols em sua primeira atuação pela Canarinho e foi eleita a melhor jogadora da partida.

"Conseguimos acertar bastante coisa que o professor pediu e ganhamos bem. Claro que temos que melhorar muita coisa ainda, mas deu para dar uma respirada para seguir por mais", disse Luany.

A meia defende o Atlético de Madrid desde 2024. Antes de chegar aos Colchoneros, Luany passou por Madrid CFF, Seattle Reign-EUA, Grêmio e Fluminense.