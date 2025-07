Atlético-MG x Santos: veja onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro sub-17

O Santos visita o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola vai rolar a partir das 15 horas (de Brasília), no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão na Galotv H2bet, canal oficial da equipe mineira no Youtube.

Como as equipes chegam?

O Santos vem de derrota contra o Ibrachina, no último sábado, por 3 a 2, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista sub-17, na Arena Ibrachina.

No Campeonato Brasileiro sub-17, o Alvinegro Praiano tem seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates. O Peixe ocupa a 6ª posição, com 17 pontos,

Por outro lado, o Atlético-MG vem de vitória, no último sábado, sobre o Itabirito, pela décima rodada do Campeonato Mineiro sub-17, por 2 a 1. O Galo ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados.

Arbitragem

José Alfredo Filho é o árbitro da partida, com Bernardo de Souza Padua e Érica Mara da Silva Lopes como assistentes.