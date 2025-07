Após goleada, Diniz evita "caça às bruxas" no Vasco e fala sobre expulsão de Piton

A vida do Vasco se complicou de vez na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Cruzmaltino foi goleado por 4 a 0 pelo Independiente Del Valle-EQU, em Quito, pelos playoffs da competição continental. Apesar do resultado, o técnico Fernando Diniz evitou encontrar um culpado ou, então, cobrar a diretoria por novos reforços.

"Não tem caça às bruxas aqui. O Vasco tem suas limitações financeiras, já sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar jogadores é difícil. Não tem dinheiro para contratar. Não temos condições financeiras para fazer. Ainda assim, conseguimos trazer o Thiago Mendes. Precisamos trazer poucos jogadores, mas jogadores que acreditamos que vão dar render", disse Diniz.

Logo em seguida, Diniz argumentou que a expulsão de Lucas Piton, ainda no primeiro tempo, condicionou o restante do jogo e dificultou a atuação do Vasco.

"Jogar na altitude aqui é sempre difícil. Os brasileiros quando vêm aqui sofrem muito. Porém, a gente chegou antes, o time estava bem adaptado. Acho que, se não tem a expulsão, a história do jogo seria bem diferente. Mas, com a expulsão, ficou muito mais difícil para a gente", analisou o treinador.

Dikran Sahagian / Vasco

Foco no Brasileirão

Apesar do baque na Copa Sul-Americana, o Vasco se prepara para o Brasileirão. O Cruzmaltino recebe o Grêmio neste sábado, às 17h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da competição.