Adryelson frustra planos de clubes brasileiros e troca Lyon pelo árabe Al Wasl

O zagueiro Adryelson foi oficializado nesta quarta-feira em seu novo clube. Nada de retorno ao Rio, onde foi campeão da Libertadores com o Botafogo, tampouco desembarque em Porto Alegre para aceitar a proposta do Grêmio. O defensor de 27 anos frustrou os clubes brasileiros ao fechar com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

"O Retorno da Rocha. Adryelson Silva retorna ao Castelo Amarelo, vindo de Lyon, da França", oficializou o clube dos Emirados Árabes Unidos em suas redes sociais, colocando duas placas de "stop" ao lado do jogador para sinalizar que nada passa pelo defensor brasileiro.

O zagueiro já havia defendido o clube árabe por empréstimo entre 2021 e 2022 e agora volta em definitivo, vendido pelo Lyon. Na nova casa, ele se reencontrará com o técnico português Luís Castro, contratado há pouco mais de um mês e que pediu sua contratação. Eles trabalharam juntos em 2023.

Antes da confirmação dos árabes, o Lyon agradeceu pelos serviços prestados do brasileiro e anunciou a venda. "O Olympique Lyon anunciou a transferência definitiva de Adryelson para o clube dos Emirados Árabes Unidos, Al Wasl, por € 2,2 milhões (cerca de R$ 14,25 milhões), incluindo € 0,9 milhão (R$ 5,8 milhões) em bônus. Como parte desta transação, o Lyon mantém 50% de participação em qualquer transferência futura do jogador", revelou os franceses.

"Chegando em janeiro de 2024, vindo do Botafogo, o zagueiro disputou quatro partidas pelo Lyon antes de ser emprestado ao seu ex-clube no verão europeu de 2024, pelos últimos quatro meses da temporada. Um retorno marcado pela conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, antes de terminar a temporada na Bélgica, durante um segundo empréstimo ao Anderlecht, até junho do ano passado. O Olympique Lyon deseja a Adryelson muito sucesso no resto de sua carreira nos Emirados Árabes Unidos."