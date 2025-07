Abel vê Palmeiras pouco inspirado contra o Mirassol, aponta dificuldade e garante: "Vamos melhorar"

O Palmeiras tropeçou em casa, nesta quarta-feira, ao empatar por 1 a 1 com o Mirassol, em jogo que marcou o retorno da equipe ao Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Abel Ferreira fez uma análise da partida, viu o clube pouco inspirado e apontou alguns pontos a serem melhorados.

"Jogo pouco inspirado, nem sempre bem jogado. Custa muito porque as equipes fecham-se bem. Um adversário que entrou bem no primeiro tempo, com muita mobilidade e não conseguimos pôr pressão, que é algo que queríamos. Vamos ter que melhorar. Não podemos deixar o adversário ter tanto a bola em casa. É um aspecto que temos que melhorar. Estamos tendo dificuldade em fazer gol", avaliou.

Mais uma vez, o Palmeiras pecou na efetividade. O Verdão teve, ao todo 16 finalizações, sendo apenas três no gol. Uma delas rendeu o gol de Facundo Torres, aos nove minutos do segundo tempo. O Mirassol, por sua vez, teve três arremates, apenas um no gol, que foi justamente o de Chico da Costa, que garantiu o empate, aos 26.

"Estamos com média de fazer sete finalizações para fazer um gol. O adversário precisou fazer três arremates, um deles acabou por ser gol. Estávamos ganhando, temos que estar atentos. O futebol é feito de erros e acertos. Não posso fugir, acho que foi um jogo mal jogado da nossa parte", disse Abel.

Este foi o primeiro compromisso do Palmeiras após o Mundial. Abel Ferreira negou que precisa dar uma motivação a mais para a equipe. O treinador lamentou o desempenho que o Palmeiras vem apresentando no Allianz Parque. Neste Brasileirão, o clube ainda não venceu no local.

"A maior motivação que podemos ter é representar um time do tamanho do Palmeiras. Temos que aceitar que no Brasileirão nosso problema está em casa. Basta olhar os pontos que temos fora e em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. Dez pontos perdidos é muito. Nossa performance fora é boa. O que posso dizer é que vamos melhorar, temos margem para melhorar e vamos trabalhar, que é o que temos que fazer", finalizou.

Com o empate, o Palmeiras desperdiçou a chance de retornar ao G4 do Brasileirão. A equipe alviverde fica na quinta posição, com 23 pontos, tendo um jogo a menos que os demais clubes que estão à sua frente. O próximo compromisso é contra o Atlético-MG, pela 15ª rodada. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.