Abel quer soluções para Palmeiras voltar a vencer no Allianz Parque domingo contra Atlético-MG

O técnico Abel Ferreira não escondeu seu descontentamento com o jejum de vitórias do Palmeiras no Allianz Parque, após o empate com o Mirassol, nesta quarta-feira. O português reconheceu problema e prometeu encontrar soluções rapidamente, afinal a equipe volta a jogar em casa, domingo, diante do Atlético-MG, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Temos de assumir que o nosso problema no Brasileirão está em casa. Basta ver os pontos conquistados em casa e fora. Temos de melhorar, vamos melhorar porque temos margem para melhorar", disse o treinador, visivelmente incomodado com a atuação do time.

Um dos problemas diagnosticados por Abel na equipe foi, mais uma vez, a falta de eficácia no ataque. "Estamos precisando de sete finalizações para conseguir um gol. Nosso adversário chutou três, quatro vezes e marcou."

Abel disse que o Palmeiras precisa voltar a pressionar o adversário desde o início, como fazia em partidas anteriores. "Não conseguimos fazer pressão. No inicio dos jogos nosso adversário não pode ter tanto a bola aqui em casa. Temos de voltar a entrar forte, com melhor desempenho individual. Da parte do treinador é importante encontrar soluções para estes problemas."