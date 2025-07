Abel define Palmeiras com três novidades contra o Mirassol; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Mirassol em jogo que marca o retorno das equipes ao Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo de Clubes. O duelo válido pela 14ª rodada do torneio acontece a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Em meio a desfalques, o técnico Abel Ferreira precisou fazer algumas mudanças no time e promoveu as entradas de Mayke e Felipe Anderson entre os titulares. Além disso, Allan, que terminou o Mundial como titular, fica no banco, e Veiga começa jogando.

A escalação do Palmeiras é: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque.

Essa será a primeira partida do Verdão sem Estêvão. Ele se despediu do clube depois da eliminação no Mundial e se juntou ao elenco do Chelsea, como previa a negociação selada em junho de 2024.

Além disso, são desfalques o lateral direito Giay (entorse no joelho direito), o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda) e os atacantes Paulinho e Bruno Rodrigues (transição física).

Do outro lado, o Mirassol terá o retorno do volante Neto Moura, que cumpriu suspensão na última rodada. Alesson, recém-chegado, já terá chance como titular. Além disso, o técnico Rafael Guanaes também conta com as presenças de Francisco da Costa e Felipe Jonatan, que chegaram ao clube nos últimos dias.

O Mirassol terá a seguinte escalação: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Yago Felipe; Gabriel, Alesson e Edson Carioca.

O Palmeiras é o quinto colocado do Brasileirão, com 22 pontos conquistados, cinco atrás do líder Flamengo, que tem um jogo a mais. Já o Mirassol ocupa o décimo lugar, com 17 pontos.

A equipe palmeirense entrou em campo pelo Brasileirão pela última vez no dia 1° de junho, quando acabou perdendo por 2 a 1 do Cruzeiro, no Mineirão. O Mirassol, por sua vez, bateu o Sport, por 1 a 0, no dia 28 de maio, pela 11ª rodada.