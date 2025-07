Yuri Alberto é vetado e Corinthians pode ter ataque com 'encostados' e molecada no Ceará

O Corinthians necessita superar o Ceará nesta quarta-feira para colocar fim à sequência de cinco jogos sem vencer, sendo quatro no Brasileirão - três empates e uma derrota. A missão dos comandados de Dorival Júnior, contudo, não é fácil, já que o time não terá seus principais atacantes com o veto de Yuri Alberto e a suspensão de Memphis Depay e Romero.

Havia a expectativa que Yuri Alberto fosse relacionado para a viagem ao nordeste após longo tempo tratando de uma fratura na vértebra. Ocorre que o clube vem tomando todo o cuidado com seu artilheiro e o retorno deve ocorrer no clássico com o São Paulo, no sábado à noite, no MorumBis.

Sem Yuri Alberto e com as ausências de Depay e Romero, Dorival tem um grande quebra cabeça para montar, já que suas opções não vinham jogando e estavam sem prestígio no elenco ou são jovens recém-promovidos da base. Mesmo atuando pouco sob o novo comando, Talles Magno deve ser um dos escolhidos. Resta saber quem estará a seu lado.

Cortado do banco diante do Red Bull Bragantino por carência técnica, o centroavante espanhol Héctor Hernández, em jejum há quase três meses, está relacionado. É o único jogador experiente além de Talles Magno para o setor ofensivo. Do mais, Dorival está levando três meninos: Gui Negão (entrou mal contra o Bragantino), Kayke (ficou um ano sem jogar e quase deixou o clube no começo do ano) e Dieguinho.

Não está descartada a possibilidade de Garro ser deslocado para a frente, com Dorival povoando o meio de campo com quatro jogadores, como já fizera em clássico com o Santos no Paulistão. O treinador terá a volta dos volantes Breno Bidon - cumpriu suspensão - e Maycon, que sentiu um desconforto antes do jogo de domingo, aumentando suas possibilidades de reforçar o setor.

Na defesa, André Ramalho cumpriu suspensão e também pode aparecer na equipe titular com a ausência de Gustavo Henrique, poupado da viagem por causa de desgaste muscular. Briga com o equatoriano Feliz Torres por vaga ao lado de Cacá.