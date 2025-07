Vasco sofre nova punição da Fifa por dívida, mas 'confia na reversão'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco está impedido de registrar jogadores depois de sofrer um novo transfer ban da Fifa. O clube foi punido devido a uma dívida com o Newell's Old Boys, da Argentina, ela contratação do meia Sforza.

O que aconteceu

O Vasco recebeu uma ordem da Fifa em junho. A determinação era para o pagamento de US$ 2,3 milhões (R$ 12,8 milhões na cotação atual) ao Newell´s Old Boys e mais uma quantia referente à multa para não sofrer o transfer ban.

O Cruz-Maltino não regularizou a situação. Desta forma, foi incluído em lista divulgada pela Fifa nesta terça-feira (15).

Em nota, a diretoria disse estar "tomando todas as providências jurídicas necessárias". O Vasco apontou ainda confiar "na reversão da penalidade".

É o segundo transfer ban do Vasco em poucos meses. Em maio, o clube foi punido por uma dívida com o Nantes, da França, pela contratação de Adson, mas a decisão foi revertida posteriormente.

O clube entregou à Justiça, em maio, um plano de pagamento aos credores na Recuperação Judicial. Os pagamentos devem ser realizados dentro deste escopo, segundo as regras.

Veja nota do Vasco

"O Vasco da Gama informa que está tomando todas as providências jurídicas necessárias para reverter a decisão publicada nesta data pela FIFA, que impôs ao clube uma sanção de registration ban em decorrência de processo movido pelo Newell's Old Boys.

Nos termos da legislação brasileira relativa à recuperação judicial, o pagamento da obrigação questionada encontra-se legalmente suspenso. Além disso, decisões recentes do Comitê Disciplinar da FIFA têm reconhecido a soberania das leis nacionais nesses casos, afastando a aplicação de sanções esportivas quando demonstrada a incompatibilidade com a legislação local.

O clube confia na reversão da penalidade, assim como já ocorreu em procedimento movido pelo Nantes, e reitera seu compromisso com a condução responsável e transparente de seu processo de reestruturação".