Vasco sofre goleada do Independiente del Valle e se complica na Sul-Americana

O Vasco ficou em situação difícil na Copa Sul-Americana. O Cruzmaltino foi goleado por 4 a 0 pelo Independiente Del Valle, nesta terça-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da competição, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.

A equipe carioca iniciou bem o jogo, mas viu Lucas Pitón ser expulso aos dez minutos. Com a vantagem numérica, o Del Valle abriu o placar antes do intervalo, com Carabajal. Já na etapa final, Mercado, duas vezes, e Spinelli decretaram a vitória dos donos da casa.

O confronto de volta entre as equipes será na próxima terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário.

O jogo

A partida começou movimentada. O Independiente Del Valle tentou esboçar uma pressão, mas viu o Vasco surpreender com uma postura ofensiva. Os cruzmaltinos tiveram boa chance aos cinco minutos, em chute de Rayan que parou em Villar.

No entanto, os cariocas ficaram com um jogador a menos aos dez minutos. Lucas Piton fez falta dura em Guaguá e acabou expulso após o árbitro ser chamado pelo VAR.

Mesmo com dez jogadores, o Vasco assustou em falta cobrada por Rayan. Já o Del Valle respondeu em seguida, em finalização de Briones que obrigou Léo Jardim a boa defesa.

A partir daí, os donos da casa aumentaram a pressão. Tanto que, aos 31 minutos, Spinelli acertou o travessão. Em seguida, a bola desviou em Lucas Freitas após cruzamento e fez Léo Jardim fazer grande defesa para salvar a abertura do placar.

O panorama seguiu nos minutos finais. De tanto insistir, o Del Valle marcou nos acréscimos. Após cruzamento, Guagua cabeceou, Léo Jardim deu rebote e Carabajal apareceu para mandar para a rede. Assim, os equatorianos foram para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Del Valle manteve o domínio e marcou o segundo aos três minutos. Mercado aproveitou cruzamento, dominou a bola e chutou para o gol.

O revés foi sentido pelo Vasco, que quase levou o terceiro em seguida. Guagua foi lançado na área e parou em Léo Jardim. Só que, aos cinco, o Del Valle balançou a rede. Spinelli aproveitou cruzamento e finalizou em chance para o goleiro carioca.

Com a vantagem estabelecida, o Del Valle manteve a posse de bola, mas diminuiu o ritmo. O Vasco pouco incomodava os donos da casa e apenas se defendiam em Quito.

Os donos da casa voltaram a levar somente aos 26 minutos. Cazares finalizou para o gol na área, mas para a sorte dos vascaínos, a bola bateu em Spinelli e foi pela linha de fundo. Para piorar a situação, o Del Valle chegou ao quarto aos 36 minutos. Após bate e rebate na área, a bola chegou a Mercado, que mandou para a rede.

O Del Valle não diminuiu o ritmo e chegou a balançar novamente a rede com Spinelli. No entanto, o lance foi anulado por impedimento do atacante equatoriano. Já aos 43 minutos, Maurício Lemos derrubou Mercado na área e o árbitro marcou pênalti. Cazares foi para a cobrança e viu Léo Jardim fazer a defesa. Mesmo assim, os equatorianos mantiveram a grande vantagem no placar visando o duelo de volta.

FICHA TÉCNICA



INDEPENDIENTE DEL VALLE 4 X 0 VASCO

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (Equador)



Data: Terça-feira, 15 de julho de 2025



Horário: 21h30 (Brasília)



Árbitro: Kevin Ortega (PER)



Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)



VAR: Joel Alarcon (PER)



Cartões amarelos: Alcivar e Briones (Independiente del Valle); Hugo Moura e Léo Jardim (Vasco)



Cartões vermelhos: Lucas Pitón (Vasco)

GOLS



INDEPENDIENTE DEL VALLE: Carabajal, aos 47min do primeiro tempo; Mercado, aos 3 e 36min do segundo tempo; Spinelli, aos 5min do segundo tempo

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Villar, Fernandez, Carabajal, Schunke e Cortez (Loor); Alcivar (Mendes), Mercado e Guagua (Cazares); Ronald Briones (Rodríguez), Ibarra (Pata) e Spinelli



Técnico: Javier Rabanal

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê (Garré); Nuno Moreira (Maurício Lemos), Rayan (David), GB (Victor Luís) e Vegetti (Paulinho)



Técnico: Fernando Diniz