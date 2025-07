Vasco encara altitude e Bahia estreia em casa nos playoffs da Sul-Americana

Os playoffs da Copa Sul-Americana começam nesta terça-feira para os clubes brasileiros, e logo com dois desafios importantes. Vasco e Bahia abrem seus confrontos em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição. Em cenários distintos, os dois times sabem que não há espaço para erro neste estágio eliminatório.

O Vasco encara uma das pedreiras da fase de playoffs: o Independiente del Valle, do Equador. A partida de ida será disputada às 21h30 (de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito - um dos pontos de maior altitude entre os estádios sul-americanos.

O desafio é duplo: além do adversário de alto nível técnico e acostumado a competições internacionais, o time cruzmaltino terá de lidar com os efeitos dos 2.800 metros acima do nível do mar. E o cenário é ainda mais delicado com a ausência de Philippe Coutinho, vetado da viagem por conta de dores na panturrilha.

O Vasco se classificou para os playoffs após terminar na segunda colocação do Grupo G, atrás do Lanús, da Argentina. No entanto, o momento da equipe é instável: no fim de semana, foi derrotado por 2 a 0 pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, competição em que ainda luta para ficar longe das últimas posições. A delegação seguiu de Brasília para Quito.

Do outro lado, o Del Valle chega embalado. O time equatoriano não perde há nove partidas e só não avançou às oitavas da Libertadores por saldo de gols, em um grupo que contava com o poderoso River Plate (ARG) e o Universitario (PER). A equipe mantém um estilo de jogo vertical e veloz, e é conhecida por sua solidez em casa.

Também às 21h30 será a vez do Bahia dar o pontapé inicial no seu confronto, diante do América de Cali, na Arena Fonte Nova. Ao contrário do Vasco, o time tricolor joga o primeiro duelo em casa e vive um bom momento na temporada.

O time baiano veio da fase de grupos da Libertadores, quando terminou em terceiro lugar em um dos grupos mais equilibrados da competição, com Internacional e Atlético Nacional classificados. Mesmo com atuações consistentes, a equipe comandada por Rogério Ceni caiu no chamado "grupo da morte", que ainda tinha o tradicional Nacional, do Uruguai.

No Brasileirão, o Bahia vive sua melhor fase dos últimos anos e ocupa atualmente a quarta colocação, embalado por uma vitória de peso sobre o Atlético-MG por 2 a 1, em Salvador.

O adversário, América de Cali, foi segundo colocado em sua chave na Sul-Americana, atrás do Huracán (ARG). A equipe colombiana, aliás, foi peça-chave na eliminação precoce do Corinthians na fase de grupos. Apesar de irregular no cenário doméstico, é um time jovem, agressivo e que costuma oferecer dificuldades fora de casa.