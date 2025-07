Valter Walker ativa modo sincerão e descarta rival ranqueado no UFC: "Não estou pronto"

Em um meio cada vez mais dominado por discursos prontos e frases de efeito batidas, Valter Walker se destaca por falar abertamente sobre variados temas, muitos deles polêmicos, sempre de forma bastante honesta. Desta vez, o promissor peso-pesado do UFC surpreendeu ao admitir que não se sente preparado para alçar voos maiores no octógono mais famoso do mundo, pelo menos neste momento.

Em entrevista à equipe de reportagem da Ag Fight, Valter ativou o modo 'sincerão' e descartou ter interesse, agora, em medir forças com um adversário ranqueado ou sequer fazer parte do top 15 peso-pesado do Ultimate. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o gigante carioca, irmão do também lutador do UFC Johnny Walker, emite sua opinião sobre o assunto e trata com cautela seu futuro na liga.

"Não quero nem entrar no ranking (agora). Ranking são apenas números. Eu estou com 27 (anos), quando eu estiver com 30 anos, eu luto com qualquer um, pode ser campeão, pode ser campeão da 93 (kg), qualquer um que brotar. Quando eu estiver com 30 anos, eu estou pronto. Mas agora, não estou pronto para lutar com top 10. Se o UFC quiser acompanhar os planos, eu vou ter muito mais a oferecer quando eu estiver pronto. Se eles quiserem extrair o máximo potencial de Valter Walker, tem que ser devagar, tem que botar a música para tocar lentinha", afirmou Walker.

Nem Jesus!

Apegado à ideia de que a maturidade física e mental do atleta só acontece a partir dos 30 anos, o brasileiro se apoia em outra régua para medir seu grau de preparo. Radicado na Rússia há alguns anos, Valter tem a chance de treinar com outros nomes importantes do MMA mundial, entre eles Sergei Pavlovich, atual terceiro colocado no ranking peso-pesado do UFC. Honesto, o carioca admite que, por enquanto, ainda leva a pior nos treinamentos com o experiente lutador russo.

"Jesus só pregou depois dos 30 anos, porque homem só está pronto com 30 anos. Se Jesus só estava pronto com 30 anos, que era o homem perfeito, quem sou eu para meter de brabão antes dos 30. A gente não está pronto. Maturidade muscular, a gente não tem. Força muscular de homem maduro, não tem. Eu estou com 27 e sinto que não tenho. Eu treino com o (Sergei) Pavlovich - top 5, top 4 - ele tem 34 anos, se ele botar para torar mesmo, o cara me tira para nada. Então, para que eu vou ficar mentindo para mim e para os meus fãs falando que eu estou pronto para entrar no ranking, para lutar contra um ranqueado? Sendo que eu me f*** na academia, passo perrengue. Tenho que ser sincero, primeiramente, comigo mesmo e, depois, com meus fãs", concluiu.

Aos 27 anos de idade, Valter Walker desponta como um dos principais prospectos da divisão dos pesos-pesados no UFC. Depois de estrear com derrota na liga, contra o polonês Lukasz Brzeski, em abril de 2024, o carioca - especialista na luta agarrada - engatou uma sequência de três vitórias, todas elas por chave-de-pé no primeiro round, diante de Junior Tafa, Don'Tale Mayes e Kennedy Nzechukwu, este no último sábado, pelo card do Ultimate sediado em Nashville (EUA).

