Torcida do Santos entende que Igor Vinícius deve ser titular na lateral direita

A torcida do Santos entende que Igor Vinícius, recém-contratado, deve ser o dono da lateral direita do Santos de Cleber Xavier. Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, o jogador teve 52,17% dos votos para ser o titular do setor contra o Flamengo.

As outras três opções do Peixe para a lateral direita não foram bem aclamadas pelos votantes. Escobar recebeu 28,99% dos votos, seguido de JP Chermont (14,49%) e Aderlan (4,35%).

Atualmente, o lateral esquerdo Gonzalo Esbobar é que vem sendo usado na direita. Apesar de estar jogando improvisado, o argentino está correspondendo bem e agradando a diretoria.

O clube, contudo, contratou Igor Vinícius para o setor, anunciando o reforço no primeiro dia deste mês. O defensor estava sem espaço no São Paulo e tenta aproveitar a brecha no Santos.

Nesta temporada, o Peixe já teve JP Chermont, Aderlan e Leo Godoy. Os dois primeiros estão sem moral com Cleber Xavier, enquanto o argentino foi liberado e não faz mais parte do plantel.

Relembre a carreira de Igor Vinícius

Igor Vinícius chegou na base do Santos quando tinha apenas 12 anos. Em 2016, estreou no profissional do Peixe, mas fez apenas duas partidas e foi para o Ituano. Em 2019 chegou ao São Paulo, onde permaneceu por sete temporadas, alternando entre altos e baixos.

Pelo Tricolor, foi peça importante ao longo dos anos e fez parte dos elencos campeões do Paulistão de 2021 e da Copa do Brasil de 2023. Ao todo, foram 217 jogos pelo São Paulo, com sete gols e 24 assistências.