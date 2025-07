Tom Aspinall critica cinturão BMF antes de Holloway vs Poirier no UFC 318

O cinturão BMF (sigla para 'Baddest M***', ou 'lutador mais durão', em português) estará em jogo novamente neste sábado (20), na luta principal do UFC 318, que colocará frente a frente Max Holloway e Dustin Poirier. Embora o duelo entre dois dos nomes mais respeitados do MMA atual tenha gerado expectativa, a validade do título simbólico voltou a ser questionada - inclusive por Tom Aspinall, campeão dos pesos-pesados.

Durante participação no programa 'UFC on TNT', o britânico foi sincero ao comentar sobre a importância do cinturão BMF no cenário esportivo atual. Na visão do atleta, a presença do cinturão é desnecessária, especialmente considerando a trajetória e o prestígio dos protagonistas do evento.

"Quer a minha opinião honesta sobre esse título? Quero dizer, é um cinturão, mas não é um título mundial... então, o que estamos fazendo aqui? Esses caras não precisam de um cinturão. São duas lendas do esporte. Olha o nome deles, o ranking, a quantidade de lutas que têm... não precisamos colocar um título em jogo, pra ser honesto", disparou.

A trajetória do cinturão simbólico

Criado em 2019 para promover o embate entre Jorge Masvidal e Nate Diaz, o cinturão BMF surgiu como uma homenagem à atitude combativa e ao espírito guerreiro dentro do octógono - sem status oficial dentro das divisões do UFC. Na ocasião, Masvidal levou a melhor, tornando-se o primeiro detentor do título.

Desde então, o cinturão foi disputado poucas vezes. A conquista mais recente ocorreu em abril de 2024, quando Holloway nocauteou Justin Gaethje de forma devastadora no UFC 300. Se vencer Poirier neste fim de semana, o havaiano será o primeiro a defender o título com sucesso - feito que escapou tanto de Masvidal quanto de Gaethje.

O confronto para Poirier, por sua vez, deve representar um ponto final na carreira do veterano americano. Sem jamais ter conquistado o cinturão linear da divisão, 'The Diamond' já revelou publicamente que considera a aposentadoria após essa luta, o que adiciona ainda mais emoção ao evento.

