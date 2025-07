Tenista modelo relata ataques de ódio nas redes: 'Me chamam de alienígena'

A canadense Carson Branstine, que atua como modelo enquanto banca a carreira no tênis, falou abertamente sobre mensagens de ódio que recebe sobre sua aparência.

O que aconteceu

Branstine contou que é chamada nas redes sociais de "alienígena" e que tem traços físicos criticados. Alguns comentários feitos dizem que ela tem características masculinas.

A canadense acrescentou que lida bem com os haters. Em entrevista ao The Sun, ela ponderou que concorda com as mensagens e que é justamente por isso que foi contratada por grandes marcas. Branstine modela para a Wilhelmina e The Outfit, e já trabalhou com a Zara e Lululemon.

"As pessoas gostam de comentar suas opiniões sobre coisas que realmente não sabem nada, mas isso não me incomoda", afirmou a tenista modelo, que complementou: "Os dois comentários mais comuns de ódio confirmam exatamente por que eu sou uma modelo contratada, então é como: 'Obrigada, pessoal, vocês não estão dizendo nada que eu não saiba'."

Carson Branstine, tenista modelo, fez sua estreia em Grand Slam em Wimbledon Imagem: Reprodução/Instagram/carsonbranstine

Me chamam de alienígena. Eu vi comentários, recebi mensagens diretas e publicações nas redes sociais dizendo: 'Oh, seus olhos parecem distantes', 'você é um alienígena'... Eu fico: esse é literalmente o ponto, obrigado. Eu me chamo de alienígena o tempo todo.

Ou as pessoas falam: 'Você parece um homem ou você tem características masculinas'. Eu fico: 'Esse também é o ponto'. Isso é celebrado na indústria da moda. Eu penso: 'Agradeço' a vocês por confirmarem que Wilhelmina tomou uma ótima decisão de me contratar, porque isso é incrível. Eu concordo totalmente."

Carson Branstine, ao The Sun

Branstine foca sua carreira no esporte: "Diria que sou 90% tenista e 10% modelo, mas você tem que escolher suas batalhas", frisou. Ela começou a modelar ainda jovem, mas só deslanchou na faculdade para arcar com as contas do tênis. Também trabalhou como entregadora para se bancar.

Eu não chamaria a modelagem de uma coisa não-estressante de se fazer como hobby, mas eu gosto. Acho que sempre preciso de algo um pouco estressante acontecendo. Eu sou construída assim. Para ser uma jogadora de tênis de alto nível ou bem-sucedida em qualquer coisa, você tem que ser um pouco louco. Então é bom para mim.

A tenista de 24 anos fez em Wimbledon a sua estreia em chave principal de um Grand Slam. Ela furou o qualificatório entrando como azarona e vencendo Lois Boisson, Bianca Andreescu e Raluca Serban. Boisson foi semifinalista de Roland Garros, enquanto a compatriota Andreescu foi campeã do US Open de 2019.

Branstine pulou para a 178º colocação no ranking. Ela perdeu para a número 1 Aryna Sabalenka na primeira rodada, mas subiu 16 posições na lista da WTA após ter iniciado o torneio em 194º.

Em entrevista antes da disputa em Wimbledon, a tenista falou sobre a jornada dupla e exaltou sua independência financeira.