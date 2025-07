Técnico do Juventude avalia pausa no calendário: "Período importante"

Na última segunda-feira, o Juventude venceu o Sport por 2 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi, e está a um ponto de deixar a zona de rebaixamento. O técnico Cláudio Tencati avaliou a importância da pausa no calendário para a reformulação do clube na volta da competição nacional.

"Não há dúvida de que esse período foi importante para nos ajustarmos. Primeiro a questão emocional, vínhamos numa sequência de negatividade, até mesmo sobre nosso comando. Tínhamos uma expectativa diferente e não ocorreu no primeiro momento, então cria-se um impacto negativo e precisávamos nos mobilizar, trabalhar e fazer melhor nessa retomada", ressaltou o treinador.

Além disso, Tencati analisou a vitória e listou algumas melhoras no modelo de jogo da equipe.

"Primeiro, capacidade de duelo individual. Estamos competindo mais, duelando mais. Circulação de bola melhorou, tivemos uma posse melhor, um jogo mais apoiado. Dá para melhorar, dá para evoluir mais ainda", explicou.

O comandante do Juventude também projetou o campeonato do clube, além do duelo diante do Cruzeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h (de Brasília).

"A gente sabe que tem equipes que vão brigar na parte de cima (da tabela). Nossa intenção é brigar na parte do meio. O Juventude sabe qual o campeonato que tem que fazer. Seremos o time "indigesto". É o que vamos tentar ser agora com o Cruzeiro lá [no Mineirão]", concluiu.