Sosa conta como pode ser escalado e valoriza disputa no ataque: 'Jogadores de classe A'

Ramón Sosa foi apresentado ontem pelo Palmeiras e contou como pode ser utilizado pelo técnico Abel Ferreira. O atacante paraguaio estava no Nottingham Forest (ING) e fechou com o Alviverde até o meio de 2030.

"Sou extremo. Jogo mais pela esquerda, mas também pela direita. No Nottingham Forest jogava pela esquerda, mas pela Seleção, jogava pela direita. Posso jogar em ambos os lados. Então, acredito que nesse sentido não vou ter problemas. O professor vai decidir isso", explicou.

Depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeias perdeu duas peças importantes no elenco: Estêvão e Paulinho. O primeiro transferiu-se ao Chelsea, conforme previsto em negociação selada ainda em 2024. Já o camisa 10 precisará passar por uma nova cirurgia na canela direita e desfalcará o Verdão no restante da temporada.

Apesar das baixas, Sosa chega a um elenco com um ataque disputado. Neste ano, o Palmeiras investiu cerca de R$ 500 milhões no setor, com as contratações de Paulinho, Vitor Roque, Facundo Torres e o próprio Sosa. O paraguaio de 25 anos elogiou os companheiros e falou sobre a disputa.

"O Palmeiras tem muitos jogadores jovens, como o Vitor (Roque), Flaco (López), que conheço há muito tempo. É muito importante para mim, são jogadores de classe A, vai me ajudar muito isso. Espero que possamos fazer muitos gols juntos", disse.

Sosa está treinando com o resto do elenco desde sexta-feira, quando a delegação se reapresentou após a Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras entra em campo amanhã contra o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

O novo reforço do Palmeiras, porém, ainda aguarda regularização no BID da CBF para poder ficar à disposição de Abel Ferreira.