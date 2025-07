Solução caseira ou reforço? Como Palmeiras pensa em substituir Richard Ríos

Com o interesse de vários times europeus por Richard Ríos, o Palmeiras já faz planos para uma eventual saída do meio-campista colombiano. Na Live do Clube, o setorista Flavio Latif disse que a diretoria pensa em buscar um reforço para a posição.

Juan Nardoni, do Racing (ARG), e Fabricio Díaz, do Al-Gharafa (QAT), tem sido apontados como alvos do Palmeiras para o lugar de Ríos, mas a diretoria não confirma o interesse nos jogadores.

Muito se fala sobre o Juan Nardoni, um meio-campista argentino do Racing (ARG). Ele formou dupla com o Aníbal Moreno em outras épocas e o Racing teve um desempenho muito bom na Libertadores, mas oficialmente o Palmeiras trata como especulação.

Tem se falado muito no Fabricio Díaz, volante uruguaio que está no Al-Gharafa (QAT), que se destacou no Mundial sub-20 que o Uruguai conquistou, mas também o Palmeiras não confirma. [...] Muito provavelmente o Palmeiras vai buscar um substituto para o Ríos.

Flavio Latif

