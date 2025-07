São Paulo: Crespo não deve repetir trio de volantes que escalou contra Fla

O São Paulo foi a campo no Maracanã com Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio no meio-campo, mas a formação usada por Hernán Crespo não deve se repetir nas próximas rodadas.

O que aconteceu

A escalação com três volantes foi pensada exclusivamente para enfrentar o Flamengo fora de casa. O rival é o líder do Brasileirão, e a estreia de Crespo exigia um time mais equilibrado.

O técnico treinou o time com outra formação ao longo das primeiras semanas no CT da Barra Funda. A estrutura-base contava com Oscar como meia de criação e Luciano ao lado de André Silva no ataque.

Luciano estava suspenso, e a ausência motivou a entrada de Pablo Maia como terceiro homem de meio. O camisa 10 deve voltar a ser titular já na próxima rodada justamente na vaga do volante.

A tendência é que Crespo retome sua ideia original já contra o Red Bull Bragantino. O jogo acontece nesta quarta-feira, às 21h30, pela 17ª rodada do Brasileirão, em Bragança Paulista.