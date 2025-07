São Paulo anuncia mais de 27 mil ingressos vendidos para clássico com o Corinthians

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a venda antecipada de mais de 27 mil ingressos para o clássico contra o Corinthians. O duelo é válido pela 15ª rodada do Brasileirão e será realizado no Morumbis, no próximo sábado (19), às 21h (de Brasília).

Os ingressos para o jogo podem ser adquiridos exclusivamente pelo site spfcticket.com.br.

Com a parcial, a expectativa é de que o Tricolor tenha a casa cheia mais uma vez nesta temporada. Em clássico contra o Corinthians pela fase de grupos do Paulistão, foi registrado mais de 54 mil torcedores no Morumbis.

A equipe de Hernán Crespo, porém, busca dar uma resposta ao torcedor. O time ocupa a 15ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados, apenas um a mais em relação ao Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

Vale destacar que nove dos 12 pontos do Tricolor foram conquistados no Morumbis, com duas vitórias, três empates e duas derrotas. Por outro lado, fora de casa, são três empates e três derrotas.