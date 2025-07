Santos x Flamengo: veja onde assistir ao duelo pela 14ª rodada do Brasileiro

Depois de mais de um mês sem entrar em campo oficialmente, o Santos volta a jogar nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Vila Belmiro, na Baixada Santista.

ONDE ASSISTIR: o confronto terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

O Peixe não atua pelo Brasileirão desde o dia 12 de junho, quando venceu o Fortaleza por 3 a 2, fora de casa, pela 12ª rodada. Na ocasião, Neymar não jogou por estar suspenso. O time voltaria a campo no último fim de semana, mas teve o clássico contra o Palmeiras adiado, por conta da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Durante a pausa, o técnico Cleber Xavier promoveu ajustes na equipe, com foco no setor ofensivo, e o Santos ainda disputou um amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES, vencendo por 3 a 1 com gols de Neymar, Guilherme e Diego Pituca.

Para enfrentar o Flamengo, o Santos terá desfalques importantes: João Schmidt e Benjamín Rollheiser estão suspensos. Por outro lado, Willian Arão e Igor Vinicius são novidades no elenco, assim como a renovação de Neymar até o fim de 2025.

A equipe ocupa atualmente a 16ª colocação na tabela, com 11 pontos, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Já o Flamengo chega embalado após vencer o São Paulo por 2 a 0 em seu retorno ao Brasileirão e lidera a competição, com 27 pontos ? mesma pontuação do Cruzeiro. A equipe carioca tenta se isolar no topo da tabela.