Santos x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, após mais de um mês sem disputar uma partida oficial. O Peixe vai receber o Flamengo, às 20 horas (de Brasília), pela 14ª rodada da competição, na Vila Belmiro.

Apesar do longo período sem jogos oficiais, o Santos disputou um amistoso na última quinta-feira, contra a Desportiva Ferroviária, em Cariacica, no Espírito Santo. Com gols de Diego Pituca, Guilherme e Neymar, o Alvinegro venceu por 3 a 1.

Vale lembrar que o time voltaria a campo no último fim de semana, mas teve o clássico contra o Palmeiras adiado, por conta da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Antes disso, o último compromisso do Peixe foi no dia 12 de junho, quando venceu o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 3 a 2, no Castelão. Inclusive, esse resultado tirou o Santos da zona de rebaixamento da competição.

Com 12 jogos disputados, um a menos em relação à maioria dos adversários, a equipe do técnico Cléber Xavier ocupa a 16ª posição, com 11 pontos conquistados, empatado com o Juventude, primeiro time dentro do Z4.

Por sua vez, o Flamengo vive situação oposta na tabela de classificação. A equipe carioca lidera o Campeonato Brasileiro com 27 pontos conquistados, mesma pontuação do Cruzeiro, que tem um jogo a mais.

Mesmo com a participação no Mundial de Clubes, o Rubro-negro voltou a campo no último sábado e venceu o São Paulo, no Maracanã, por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Wallace Yan. Além disso, a equipe defende uma invencibilidade de quatro jogos no Brasileirão.

Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Cléber Xavier não vai poder contar com o volante João Schmidt e com o meio-campista Benjamín Rollheiser, que cumprem suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o meia-atacante Neymar, que estava suspenso na vitória sobre o Fortaleza, o lateral direito Igor Vinícius e o volante William Arão, recém-contratados pelo Santos, podem encarar o Flamengo.

Filipe Luís, por sua vez, não vai contar com o atacante Pedro, que não foi relacionado pela segunda partida seguida. O técnico explicou a opção pelo fato de o atleta não ter apresentado a intensidade necessária nos treinos da semana passada e criticou bastante a postura de seu comandado.

Além dele, o Flamengo vai ter os desfalques dos laterais esquerdos Alex Sandro (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e Ayrton Lucas (trauma na perna esquerda), do volante Erick Pulgar (cirurgia no quinto metatarso do pé direito) e do ponta Michael (dores no tornozelo esquerdo).

FICHA TÉCNICA



SANTOS X FLAMENGO

Data: 16 de julho de 2025, quarta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Santos: Gabriel Brazão; Gonzalo Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Álvaro Barreal, Deivid Washington e Guilherme



Técnico: Cléber Xavier

Flamengo: Agustín Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Guillermo Varela; Jorginho, Allan e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique



Técnico: Filipe Luís