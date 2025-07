Santos anuncia EQR Capital, empresa de investimentos, como nova patrocinadora da equipe

O Santos anunciou, nesta terça-feira, um acordo com a empresa de investimentos EQR Capital, nova patrocinadora da equipe. A marca, que atua em diversas áreas, com foco em inovação e tecnologia, vai estampar as costas da camisa dos atletas do time profissional, logo abaixo do número dos jogadores.

"Nesse processo de reconstrução, nós temos que ter parceiros fortes, que agregam à marca. E neste instante conseguimos trazer a EQR que está estampando o seu nome na camisa. Mas, além disso, pretendemos, como todos os demais parceiros, estender, ampliar essa parceria com outros projetos", comemorou Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ao site oficial do clube.

A marca ficará estampada nas costas dos atletas do time profissional, logo abaixo do número. Pela primeira vez, a instituição firmou contrato com uma equipe de futebol. Mais... pic.twitter.com/5fdKmVz2ZA ? Santos FC (@SantosFC) July 15, 2025

"Essas parcerias também são fundamentais para que o Santos alcance a curto e médio prazo os objetivos que nós temos durante a gestão, que são as prioridades dentro da área social, esportiva e ampliação do nosso patrimônio, mas acima de tudo contando com recursos e marcas que venham valorizar sempre", acrescentou Marcelo Teixeira.

Wesley Gomes, CEO do EQR Capital, destacou os benefícios de patrocinar o Santos e ressaltou grandes jogadores que passaram pelo clube, como Pelé, Neymar, Marta e Falcão, que também é o embaixador da empresa.

"Essa parceria é uma oportunidade única. Quando a proposta para agregar a nossa marca a um clube mundialmente conhecido chegou, nós não tivemos dúvidas em aceitar de primeira. Nós temos algumas relevâncias em fazer certos patrocínios, mas quando surgiu o nome do Santos não tivemos nenhuma resistência. Quem não quer a sua marca aliada ao clube que tem o Rei Pelé, a Rainha Marta, Neymar, e também o nosso embaixador, o Falcão, o rei das quadras? Temos certeza de que essa parceria vai ser longeva e de muito sucesso", celebrou.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O Peixe ocupa a 16ª posição, com 11 pontos conquistados. Enquanto o Rubro-negro é o líder da competição, com 27 pontos.