Samir: Corinthians quer pagar elenco para depois negociar com Memphis

O Corinthians quer pagar o que deve a todo o elenco para depois negociar uma possível mudança de contrato com Memphis Depay, revelou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

Segundo ele, a nova diretoria do Timão não vai quitar a dívida com Memphis até que possa pagar o que deve a todos os jogadores.

O Corinthians não pagou o Memphis ainda porque quer pagar a dívida de todo o elenco, juntamente com a dívida do Memphis, para não gerar crise no grupo.

E uma informação exclusiva, quentinha aqui no De Primeira: o Corinthians avalia refazer esse contrato, só que, claro, vai depender do Memphis, e aí a situação complica um pouco.

Samir Carvalho

O colunista detalhou o salário de Memphis no Corinthians, que só veio à tona de fato após a queda do presidente eleito Augusto Melo, responsável pela contratação.

É bom lembrar que não foi o presidente [interino] Osmar Stábile, essa diretoria, que acabou fazendo esse contrato do Memphis, que é um contrato que parece que não houve negociação — tudo que ele pediu, entregaram.

São R$ 6 milhões por mês, a patrocinadora paga 30%, quer dizer, R$ 1,5 milhão desse salário mensal -- o Corinthians fica com R$ 4,5 milhões. Fora isso, tem luvas semestrais, a cada seis meses o Memphis ainda ganha R$ 5.250.000,00, além daqueles gatilhos. É muita grana.

Samir Carvalho

De acordo com o colunista, o Corinthians está aberto a negociar Memphis nesta janela de transferências e buscará o atacante para tentar modificar seu contrato caso ele permaneça.

Se chegar uma proposta, vão liberar na hora. Eles estão querendo refazer o contrato.

Samir Carvalho

Memphis está suspenso e desfalca o Corinthians contra o Ceará nesta quarta-feira (16), no Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O holandês não vive boa fase em meio aos atrasos de pagamento — seu último gol pelo Timão foi em maio, ainda pela Sul-Americana.

