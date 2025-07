Ryan Francisco sofre lesão grave no joelho e terá que passar por cirurgia

Nesta terça-feira, o São Paulo anunciou que o atacante Ryan Francisco sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante o treino desta terça-feira (15), no SuperCT.

Deste modo, Ryan foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde realizou uma ressonância magnética que confirmou as lesões e apontou a necessidade de cirurgia

Ryan chegou ao profissional do São Paulo após ótima atuação na Copinha. Com dez gols, o atleta, artilheiro do torneio, chamou a atenção da comissão técnica de Luis Zubeldía.

Pela equipe principal, o atacante disputou 16 partidas e anotou três gols. Já pelas categorias de base, foram 35 oportunidades e 27 tentos marcados, além de três assistências.

A próxima partida do São Paulo será nesta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista.