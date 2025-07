Red Bull Bragantino x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

Será o segundo jogo de Hernán Crespo no comando do Tricolor desde seu retorno. Na estreia, no último sábado, o time foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo. Agora, o treinador busca mostrar evolução e conquistar a primeira vitória fora de casa nesta edição do campeonato. Até o momento, o São Paulo soma três empates e três derrotas como visitante.

Crespo contará com um reforço importante: o atacante Luciano, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior, volta a estar disponível. Já Lucas Ferreira, ausente diante do Flamengo por dores no quadril, deve ser novamente relacionado. Em contrapartida, Lucas Moura segue fora. O meio-campista, que vem de lesão no joelho, ainda cumpre as últimas etapas de seu cronograma.

Por fim, os jovens Lucca e Henrique servirão a equipe sub-20, em duelo contra o Cruzeiro, que acontece no mesmo dia. Assim, os dois também não entram na lista de relacionados do Tricolor para a partida pelo profissional.

Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra continua sem poder utilizar o goleiro Fabrício e o atacante Fernando, ambos em recuperação. Em compensação, o lateral direito Hurtado, que não atuou contra o Corinthians por suspensão, volta a estar à disposição.

Atuando em casa, o Massa Bruta conquistou metade dos seus 26 pontos. Em Bragança Paulista, são quatro vitórias, um empate e duas derrotas, com sete gols marcados e sete sofridos. O time ocupa a terceira colocação, um ponto atrás do líder Flamengo. Já o São Paulo tenta encerrar um jejum como visitante, fator que tem pesado na sua campanha. A equipe ocupa o 15º lugar na tabela, com 12 pontos ? apenas um a mais que o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO x SÃO PAULO

Local: Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: Quarta-feira, 16 de julho de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)



Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

RED BULL BRAGANTINO: Lucão; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel e Eric Ramires; Vinicinho, Jhon Jhon e Sasha; Pitta.



Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Oscar, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.



Técnico: Hernán Crespo