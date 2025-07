Real Madrid pede à Fifa para que Mundial de Clubes aconteça a cada dois anos

Após encerramento dessa nova edição do Mundial de Clubes, o Real Madrid sugeriu à FIFA que o torneio aconteça a cada dois anos ao invés de quatro, como foi estabelecido. A informação é do jornal inglês The Guardian.

O time espanhol foi eliminado nas semifinais pelo Paris Saint-German, pelo placar final de 4 a 0. Apesar da goleada sofrida, o Real Madrid aprovou a Copa do Mundo de Clubes, considerando-a um grande sucesso comercial. Os torcedores merengues foram responsáveis por 25% das vendas de ingressos, além dos jogos da equipe madridista terem a maior média de público do torneio.

A Fifa não se mostrou interessada em transformar o Mundial de Clubes em um torneio bienal. O presidente da entidade, Gianni Infantino, vê a sugestão como algo "exagerado". Apesar disso, outras mudanças estão sendo pensadas, como a participação de 48 clubes ao invés de 32, como aconteceu na edição deste ano.

Sede não definida

O Chelsea, atual campeão mundial, não tem ida garantida e terá que disputar uma das vagas disponíveis para equipes europeias e da Inglaterra. Já o time francês PSG, por ser o vencedor da Liga dos Campeões da temporada 2024/2025, é o único time europeu garantido na próxima edição do Mundial, que ainda não tem lugar definido. Países como o Catar, Brasil, Marrocos e Espanha são candidatos, mas a Fifa estuda fazer sede conjunta, nos moldes das próximas edições da Copa do Mundo de Seleções, como a de 2026, que será no Canadá, EUA e México, e 2030 em Portugal, Espanha e Marrocos.