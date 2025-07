Real Madrid quer Mundial de Clubes a cada 2 anos, mas Fifa não se empolga

Apesar da eliminação com goleada para o PSG, o Real Madrid aprovou a Copa do Mundo de Clubes e sugeriu que o torneio acontecesse a cada dois anos. A informação é do jornal inglês The Guardian.

O que aconteceu

O interesse merengue está atrelado ao seu sucesso comercial durante o Mundial. Os torcedores do Real foram responsáveis por 25% das vendas de ingressos. Os jogos de club espanhol também tiveram a melhor média de público do torneio.

A Fifa, porém, não se mostrou interessada em transformar a competição em bienal. O presidente Gianni Infantino vê a sugestão como "exagerada".

As discussões neste momento giram entorno de um aumento na quantidade de clubes. A ideia seria ampliar para 48 times já na próxima edição, em 2029.

A entidade máxima também não bateu o martelo sobre a próxima sede da Copa de Clubes. Brasil, Marrocos e Espanha aparecem como candidatos.

Até o momento, o PSG é o único europeu garantiu no Mundial de 2029, já que conquistou a Liga dos Campeões 2024/25.